Renuevan la forestación de la rambla de avenida 44

En el marco de la jerarquización de los ingresos a la ciudad y con un nuevo proyecto paisajístico, las autoridades municipales llevan adelante la renovación de la forestación de la rambla de avenida 44 entre 131 y el distribuidor de Etcheverry.

La intervención contempla la nivelación de la tierra y el rellenado de los sectores poco provistos, la plantación de nuevos árboles y plantas herbáceas, el tutorado y la poda de formación para garantizar la rectitud de los ejemplares y la programación de riegos periódicos.

Según se informó, por su adaptabilidad a las condiciones climáticas locales y su alto valor ornamental, los especialistas de la Municipalidad plantaron árboles de la especie lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), acompañados por plantas herbáceas dietes bicolor.

Con el fin de preservar el estado de la rambla, contribuir al embellecimiento urbano y mejorar del espacio público para el disfrute de toda la comunidad, desde el Municipio se solicitó colaborar con el cuidado de los nuevos ejemplares y no retirar las protecciones instaladas.

En el mismo sentido, se recordó que se no deben depositar residuos en la rambla y que para realizar consultas o reclamos vinculados al arbolado urbano los interesados pueden comunicarse a la línea 147 de Atención al Vecino o acercarse a la oficina de la Dirección de Arbolado Público sita en el 1º piso de la Torre Administrativa I (12 y 51) de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.