El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su máxima proximidad a la Tierra el 19 de diciembre y se convertirá en uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de la historia. Se trata del tercer visitante confirmado proveniente de otra región de la galaxia, después de ʻOumuamua y 2I/Borisov, un hecho que vuelve a encender el interés de la comunidad científica por comprender cómo se forman y evolucionan los cuerpos que viajan entre estrellas.

Durante su acercamiento pasará a unos 270 millones de kilómetros, una distancia completamente segura. Aunque no podrá verse a simple vista, los observatorios y los aficionados con telescopios tendrán la posibilidad de seguir su recorrido desde cielos oscuros. Para los especialistas, la visita representa una oportunidad excepcional para analizar material que no se originó en el sistema solar y sumar pistas sobre la diversidad de entornos estelares que existen en la Vía Láctea. Su paso será breve, pero suficiente para dejar nuevos datos en una agenda científica que sigue ampliándose con cada visitante interestelar.