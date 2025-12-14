Emotivo evento cristiano para vecinos de Los Hornos

Un centenar de vecinos de Los Hornos le dio forma ayer a un encuentro destinado para los niños de la región en el polideportivo de la Avenida 66 entre 151 y 152.

El evento fue organizado por los integrantes de la iglesia cristiana el Kairo de Dios y consistió en armar mesas de juegos para que los más pequeños que acudieron acompañados puedan pasar la tarde y entretenerse mientras se les servía la merienda con pochoclos y otros alimentos que fueron recaudados para la ocasión.

Bajo la coordinación de Fabián y Karina Gómez, los presentes recibieron un mensaje de armonía y de paz en la previa a las fiestas de fin de año y retiraron con una sonrisa por todo lo que se pudo entregar y organizar.

Fabián Gómez estuvo a finales del mes pasado supervisando y coordinando otro encuentro religioso que se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La Plata, lugar que será sede también de un nuevo acontecimiento antes de fin de año.

La intención de este grupo de personas es poder brindar ayuda y contención, en este caso a los vecinos de Los Hornos, pero también a todos los fieles seguidores y evangélicos de la región, ya que congregan a la comunidad pastoral de La Plata, Berisso y Ensenada.

Ayer, a pesar del intenso calor, se vivió una jornada con mucha armonía y buena energía entre los que acudieron a la convocatoria y dejaron abierta la puerta para que el año que viene se puedan seguir sumando más personas a este tipo de acontecimientos.

El mismo Gómez encabezará esta semana el acto alusivo a los 25 años de Fecopeba, que es la federación de consejos pastorales evangélicos de la Provincia de Buenos Aires, que se llevará a cabo en la sala Astor Piazzola del Teatro Argentino el martes a partir de las 18.