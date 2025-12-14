Nos vemos en el barrio tuvo una doble jornada de trámites y actividades comunitarias

En Los Hornos se llevó adelante dos nuevas jornadas de “Nos vemos en el barrio”, que le ofreció a la comunidad la posibilidad de acceder a trámites esenciales y recibir asesoramiento sobre diversos temas de interés. Las actividades se desarrollaron el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre en el Parque Julio López, en 66 entre 151 y 152.

En ese marco, los vecinos pudieron tramitar DNI y tarjetas SUBE a través del programa Organizar Comunidad de la Provincia, cortarse el pelo de manera gratuita en el stand de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios y aplicarse vacunas de calendario en la posta de salud.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de recibir orientación vocacional, obtener ayuda para confeccionar sus CV y asesorarse sobre personería jurídica, regularización dominial, contratos de alquiler, defensa del consumidor y el Consejo Escolar.

Finalmente, tuvieron la posibilidad de vacunar a sus perros y gatos contra la rabia, recorrer la Feria de la Economía Popular, participar de actividades culturales, recibir bolsas verdes y conocer más sobre el proceso de reciclado.