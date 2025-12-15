La NASA intenta recuperar contacto con su repetidor orbital

La NASA confirmó que perdió contacto con la sonda orbital marciana MAVEN, una nave que durante más de una década aportó información clave para comprender cómo Marte evolucionó desde un mundo posiblemente húmedo hasta el desierto helado que se observa hoy.

“Los equipos de la NASA trabajan en la pérdida de señal de la nave espacial MAVEN, precisaron desde la agencia espacial, y detallaron que el problema comenzó el 6 de diciembre y todavía no consiguieron una respuesta, razón que los llevó a hacer pública la situación.

“La nave espacial MAVEN de la NASA, en órbita alrededor de Marte, experimentó una pérdida de señal con las estaciones terrestres. La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban normalmente antes de que orbitara detrás del planeta rojo. Después de que la nave espacial emergiera de detrás de Marte, la Red del Espacio Profundo de la NASA no observó una señal”, comenzaron por explicar.

La pérdida de comunicación implica algo más que la ausencia de datos científicos. MAVEN es también un enlace vital entre la superficie marciana y nuestro planeta: su antena UHF retransmite información de los rovers Curiosity y Perseverance, que estudian el suelo, las rocas y la atmósfera baja.

MAVEN se lanzó en 2013 y llegó a la órbita del planeta rojo en septiembre de 2014.Recientemente, capturó datos del objeto interestelar 3I/ATLAS mientras atravesaba el sistema solar, ampliando su contribución más allá del estudio marciano.