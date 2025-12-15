Se viene una semana que cerrará nuevamente con calor

Luego de un fin de semana marcado por el descenso de temperatura y la caída de agua, que significó un alivio luego del calor agobiante, esta semana se prepara para mantener temperaturas similares, al menos hasta el miércoles. Durante hoy y hasta el día mencionado, la temperatura máxima oscilará entre los 25° y 26°C, con mínimas de entre 12° y 16°C. A diferencia del pasado sábado y domingo, el Sol nuevamente volverá a tomar más protagonismo, aunque el cielo seguirá estando parcialmente nublado. Ya el jueves todo da a indicar que el calor volverá a estar presente, ya que se espera una máxima de 31°C y una mínima de 19°C. Siguiendo con esta lógica, el viernes aparece en principio como el día más caluroso, con una máxima de 34°C y una mínima de 20°C. Ante el regreso de las altas temperaturas, los expertos volvieron a mencionar la importancia de mantenerse hidratado, no exponerse al Sol en horarios del mediodía y tarde, comer alimentos livianos y vestirse con ropa más suelta y ligera.