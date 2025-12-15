Adelantan el pago de los haberes de diciembre para los municipales y confirman la fecha de pago del aguinaldo
La Comuna dispuso adelantar los haberes del mes para el lunes 29 de diciembre, en tanto que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se pagará el viernes 19 del corriente.
La Municipalidad de La Plata informó que el viernes 19 de diciembre se hará efectivo el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y que los haberes correspondientes al mes en curso se acreditarán de forma anticipada el lunes 29.
Desde la gestión del intendente Julio Alak remarcaron que el cumplimiento del cronograma de pagos tanto del SAC como del salario forma parte de la política de garantizar previsibilidad a los trabajadores municipales.