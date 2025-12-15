Diario de viaje y miles de kilómetros de ruta para ver otra vez campeón al Pincha

El interminable “camino a la gloria” de los hinchas de Estudiantes justificó los miles de kilómetros en la ruta, las de 40 horas arriba de los colectivos para ir y venir a Santiago del Estero y el desembolso de dinero para ver al equipo que otra vez terminó levantando el título.

Referentes de agrupaciones y filiales que tiene el Pincha en todo el país no dejaron la pasar la ocasión para viajar y estar presentes en el estadio Madre de Ciudades, aunque al hacerlo dejaron atrás los trabajos, los ahorros y hasta los momentos con las familias.

Tal es el caso de la reconocida e histórica Filial de Villa Trafful, que desde hace más de 15 años hace que el club tenga una de las principales sedes turísticas y se convierta en “Estudiantes de la Patria” en un sitio muy visitado por argentinos y extranjeros en una parte del camino de los siete lagos en Neuquén.

“La idea de ir a la cancha surgió ahora porque cada vez que viajamos salió campeón en la cancha de Lanús en la Copa Argentina y en la cancha de Santiago del Estero contra Vélez. Nos pusimos de acuerdo con el presidente de la Filial de Bariloche que es Sebastián y llegamos hasta Córdoba con el mismo vuelo. Allí en Córdoba nos pusimos de acuerdo con la Filial de Córdoba y gastamos aproximadamente 500 mil pesos con la entrada y los pasajes”, reveló Roko, quien desde hace un tiempo es el presidente de Estudiantes de la Filial Villa Traful.

Como él, Alejo Grasso viajó desde La Plata con los colectivos que partieron desde la cancha de Estudiantes. Se trata de un socio del Pincha que además asume un compromiso destacado en uno de los clubes de fútbol infantil de la región, ya que es el presidente de Victoria, de donde en su momento surgió el defensor campeón del mundo Marcos Foyth.

Grasso viajó en uno de los colectivos que protagonizó un accidente en la madrugada del sábado y captó las primeras imágenes de uno de los tantos acontecimientos que caracterizaron la odisea de viajar a Santiago del Estero para acompañar a Estudiantes.