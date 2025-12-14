Costas: "Me quedo en deuda”

Gustavo Costas se retiró del estadio Madre de Ciudades con una mezcla de frustración y autocrítica tras la final perdida ante Estudiantes. El entrenador de Racing eligió no dar la conferencia habitual y dejó apenas un mensaje directo, atravesado por el dolor de haber dejado escapar un título que consideraba al alcance. La derrota por penales también dejó a la Academia sin la clasificación a la Copa Libertadores, un objetivo que ahora deberá reemplazar con la Sudamericana.

Costas valoró el esfuerzo del plantel y sostuvo que el equipo estuvo a la altura, aunque admitió que no logró sostener la ventaja. Aseguró que el aspecto físico no influyó y destacó que ninguno de los dos generó demasiadas situaciones. También remarcó el compromiso de un grupo que jugó al límite durante toda la temporada y que, según él, merecía un cierre distinto.

En medio del golpe, reconoció el mérito de Estudiantes y felicitó al campeón. Antes de irse, agradeció a los hinchas por el apoyo y dejó una frase que sintetizó su estado de ánimo: "Me quedo en deuda”.