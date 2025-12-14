La Familia Pincha acompañó con emoción a Estudiantes en la gran final

Enviado especial

Hace un mes atrás era impensado que el primer equipo de Estudiantes de La Plata, comandado técnicamente por Eduardo Rodrigo Domínguez, pudiese encontrarse con una final de campeonato. Los mata-mata del Clausura le permitieron a los del Barba encontrar un buen funcionamiento y llegar una vez más a visitar Santiago del Estero.

Justo un 13 de diciembre, como fue aquella tarde en Liniers en 2006 ante Boca Juniors y en 2023 por la noche en la cancha de Lanús con Defensa y Justicia. Otra vez, el León en una instancia decisiva, enfrentando ni más ni menos que a un rival poderoso y que tiene una fuerte rivalidad como es Racing Club de Avellaneda.

El periplo para los integrantes de la Familia Pincha comenzó en la noche del viernes, con los más de 20 colectivos que puso a disposición el club con un valor módico ida y vuelta de 100 mil pesos. Desgraciadamente, la imprudencia al volante, como también el accionar policial, llevaron a un incidente en la Ruta 8 a la altura de Solís, cuando tres colectivos tuvieron un incidente, con el chofer de uno de los rodados y algunos hinchas tuvieron que ser traslados al Hospital de Pilar con heridas leves.

Producto de esto muchos fanáticos tuvieron que esperar un largo rato a nuevas unidades para poder continuar con el tedioso viaje a Santiago del Estero, con un Madre de Ciudades que es fantástico, pero que no cuenta con la mejor conectividad por tierra, como tampoco por aire, con poca disponibilidad de vuelos y conexiones que estaban cercanas al millón de pesos, una cifra hoy difícil de afrontar para cualquiera.

Luego, ya en el mediodía del sábado, un colectivo que circulaba por Córdoba tuvo dos inconvenientes, primero fundiendo motor en zona de Cardales, para luego reventar una cubierta ya en suelo cordobés, lo que hizo que la unidad se despistara con el peligro de poder llegar a un lago, en un inconveniente que hubiese sido muy grave. Por dicho motivo, integrantes de la Filial Capital decidieron retornar a sus hogares para no pasar por problemas mayores.

Lo cierto es que fue una jornada cargada de emociones, de todo tipo, con Estudiantes recorriendo el país y con una nueva final, la sexta de la mano del Barba.