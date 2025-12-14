Estudiantes, campeón del Torneo Clausura tras una final de infarto contra Racing

En un cierre de campeonato para el recuerdo, Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing en una definición por penales que mantuvo a todos al borde del asiento.

El partido, intenso y de dientes apretados, tuvo emociones hasta el último minuto. Racing parecía tener la gloria en sus manos gracias a un golazo de Maravilla Martínez, pero en el descuento, Carrillo igualó para el Pincha, llevando el encuentro al alargue. Allí, ninguno de los equipos logró romper la paridad: 1-1 fue el marcador final tras 120 minutos de pura tensión.

La definición desde los 12 pasos se convirtió en un espectáculo aparte. Muslera se erigió como figura al detener dos penales, mientras que Cambeses atajó uno para Racing. Finalmente, Estudiantes se llevó el título y también el boleto a la Copa Libertadores.