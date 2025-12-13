La dirigencia busca acordar la continuidad de Zaniratto para avanzar en el mercado

Ya con la oficialización de Germán Brunati como Director Deportivo y con charlas positivas en torno a la continuidad de Fernando Zaniratto, la idea de la dirigencia de Gimnasia es cerrar el contrato del entrenador para avanzar en el mercado de pases. Según pudo averiguar este medio, el Presidente Carlos Anacleto se reunió con “Nacho” Fernández y el volante quedó a un paso de regresar al Lobo.

El mercado de pases tripero apuntará a la llegada de un central, un mediocampista defensivo, un extremo y un centrodelantero. Una vez encaminado el retorno de Fernández, la dirigencia buscará repatriar a Milton Casco e Ignacio Miramón.

Respecto a las bajas, hay que destacar que el colombiano Alejandro Piedrahita regresó a su país y todo parece indicar que no volverá al Lobo porque la dirigencia prefiere destinar el dinero a sanear las cuentas. Además, Jan Hurtado finaliza su contrato en diciembre y parece difícil que vaya a seguir .

Los cuatro jugadores que deberán regresar a Gimnasia en este mercado de pases son: Bautista Barros Schelotto que vuelve de su paso por Platense, Guillermo Enrique, que viene de jugar en Alianza Lima de Perú, Alexis Steimbach de Tristán Suárez y Francisco Vergara de Excursionistas.

Todos deberán ser evaluados por el nuevo Director Deportivo y el cuerpo técnico.

FIXTURE TRIPERO TORNEO APERTURA

Fecha 1: vs. Racing (L)

Fecha 2: vs. River (V)

Fecha 3: vs. Aldosivi (L)

Fecha 4: vs. Barracas Central (V)

Fecha 5: vs. Estudiantes (L)

Fecha 6: vs. Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 7: vs. Rosario Central (L)

Fecha 8: vs. Tigre (V)

Fecha 9: vs. Argentinos Juniors (L)

Fecha 10: vs. Banfield (V)

Fecha 11: vs. Independiente Rivadavia (L)

Fecha 12: vs. Atlético Tucuman (V)

Fecha 13: vs. Huracan (L)

Fecha 14: vs. Sarmiento (V)

Fecha 15: vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)

Fecha 16: vs. Belgrano (V)