Básquet: Reconquista es el Súpercampeon

El Club Reconquista se quedó con el título de Supercampeón en el último partido del año tras vencer a Atenas por 82 a 79 en un duelo electrizante.

La Superfinal de la A1 de la APB tuvo lugar en la cancha neutral del Polideportivo “Aldo Ramírez” del Club Banco Provincia y puso frente a frente a los dos campeones que tuvo la temporada en la máxima categoría.

Reconquista, el flamante campeón, llegó a esta instancia sorpresivamente ya que venía de conseguir el ascenso y el título del Apertura 2025 a mitad de año. Sin dudas fue una temporada histórica para la R que levantó un trofeo más en el año que rompió una racha de 38 años sin obtener un título local.

Atenas por su parte, fue el campeón del Torneo Clausura y por eso llegó a la final siendo favorito, tras haber superado a Estudiantes en el FinalFour, hace pocos días atrás.

Pero en City Bell la alegría fue para los de la calle 40, que con alma y corazón fueron los dueños del encuentro al que batallaron hasta el final, donde sellaron el triunfo con un tiro de 3 puntos.

La fiesta estalló con gran euforia ya que Reconquista estuvo a un partido del descenso directo pero alcanzó la instancia de repechaje en donde se impuso ante Juventud para seguir en la máxima categoría.

La R terminó el año con mucho sacrificio y actitud, con las cuales peleó hasta el final para sumar una nueva estrella en la ciudad.