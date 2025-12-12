Brunati fue presentado como Director Deportivo mientras se define la continuidad de Zaniratto

Tras la asunción de Carlos Anacleto como Presidente de Gimnasia, el nuevo Director Deportivo Germán Brunati hizo su presentación en el predio de Estancia Chica con una conferencia de prensa.

Con una amplia trayectoria en scouting, gestión deportiva y análisis integral de estructuras formativas, el hombre que trabajó con Pep Guardiola en el “Grupo City” llega al Lobo con una mirada moderna y buscando desafiarse con el fútbol argentino.

En el ida y vuelta con la prensa, Brunati abordó varios de los temas que fueron adelantados por este medio: el manejo del fútbol profesional, la continuidad de Fernando Zaniratto como entrenador, la de Gabriel Perrone como Coordinador General de Juveniles y la renovación de algunos futbolistas de cara al 2026.

Sobre el técnico albiazul y la charla que mantuvieron el día martes, el flamante Director Deportivo explicó: “Estamos trabajando con Fernando para tratar de tener su punto de vista y consensuar lo que él ve y nosotros vemos del equipo y llegar lo más pronto posible a un acuerdo de continuidad que es lo que buscamos ambas partes y es lo que todos queremos. Hablamos sobre el armado del plantel y consensuar varias cosas, hay un montón de cosas de Lucho que nos gustan: su ética de trabajo, lo que quiere a los jugadores del club, lo implicado que está con la institución y eso es muy importante porque son los valores que queremos tener en este proceso. Estamos muy de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, esperemos poder cerrar rápido y ponernos a trabajar en el plantel”.

Consultado sobre los posibles regresos de “Nacho” Fernández y Milton Casco, Brunati respondió sin vueltas: “Es un tema más institucional, futbolísticamente no vamos a negar las cualidades que tienen. Siempre es bueno tener referentes que tengan una trayectoria en el fútbol, sobre todo para la formación de los jugadores más allá de que puedan rendir deportivamente y es bueno siempre que el hincha que se sienta identificado con el equipo que tiene en cancha. La situación de ellos dos son positivas desde todo punto de vista. Van por un carril distinto en cuanto a la formación del plantel por si llegan a venir que es lo que todos deseamos”.