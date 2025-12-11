La incómoda posición de Rojo ante la definición del título

Marcos Rojo se desgarró el sóleo derecho antes de la fecha 16 contra Newell's. Desde entonces, se perdió los octavos frente a River y los cuartos ante Tigre. Sin embargo, volvió a ir al banco frente a Boca en la semifinal.

De confirmarse su presencia en la gran final, se cruzará nada más y nada menos que con Estudiantes, equipo en el que se formó, debutó como profesional y ganó la Copa Libertadores 2009 de la mano de Alejandro Sabella.

Según pudo averiguar este medio, la familia del excentral de la Selección Argentina -que hace pocas semanas fue reconocido por la Municipalidad de La Plata- le habría recomendado al jugador que se quede en la ciudad el próximo fin de semana. ¿Qué postura tomará Rojo ante los hinchas del Pincha? ¿En caso de que la Academia se quede con el título dará la vuelta olímpica con sus compañeros y frente al club que lo vio nacer?.