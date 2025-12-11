Gabriel Perrone seguiría en las juveniles de Gimnasia

El Departamento de Fútbol albiazul buscará que Gabriel Perrone continúe al frente del proyecto, pero con un enfoque más integrador entre todas las categorías del club, desde infantiles hasta Primera División. La idea del flamante Director Deportivo Germán Brunati es unificar y coordinar metodologías para potenciar la formación de los futbolistas.

Cabe recordar que Perrone desembarcó en Gimnasia en enero de 2020, tras 15 años, para ocupar el lugar de Marcelo Ramos. Y más allá que fue contratado durante la gestión de Gabriel Pellegrino, en cada temporada terminó mostrando credenciales y fue ratificado en el puesto.

El Lobo apuesta así a consolidar un proyecto a largo plazo, con el ex ayudante de campo de Griguol como figura central y con una estructura que busca consolidar la identidad futbolística del club.