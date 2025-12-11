Germán Brunati: “Zaniratto quiere estar y nosotros queremos que esté”

Luego de la derrota en el clásico platense, Gimnasia ya piensa en la próxima temporada. Con la flamante Comisión Directiva trabajando para resolver diferentes conflictos, el nuevo Director Deportivo Germán Brunati entró en funciones y brindó su primera entrevista.

Tal como adelantó este medio, el hombre que supo trabajar con Pep Guardiola en el Grupo City se presentó el martes en Abasto y dialogó con Fernando Zaniratto en una reunión de la que también participó el Presidente Carlos Anacleto.

“En primer lugar y es parte de mi filosofía me gusta evaluar lo que hay porque hay mucho recorrido con alguien que está dentro. Lo importante no es lo que hizo sino que podamos construir para adelante. La continuidad no tiene que ser un premio sino que tengamos la misma idea, proyección del plantel y sobre todo la metodología de trabajo que tiene que ver con los valores y la contracción al trabajo”, comentó Brunati en el programa Deportivo 1270.

Consultado sobre la continuidad del técnico albiazul, el Director Deportivo sentenció: “Con Fernando tuvimos una comunicación muy buena los días previos al clásico donde le dije que todavía no nos veríamos porque quería dejarlo trabajar tranquilo y no distraer su atención con cuestiones a futuro. Ayer tuvimos la primer charla profunda y fue muy buena. Sus objetivos están muy alineados con los nuestros en cuanto al desarrollo de jugadores, los conoce mejor que yo y para mí es muy bueno”.

Por último, el experimentado trabajador del fútbol se refirió a sus primeros contactos con Usina Tripera y también a cómo encontró el club cuando arribó a Abasto: “En el primer momento cuando me llamaron de la Agrupación Usina Tripera quise tener un buen diagnóstico y conocer el club. Fue entonces que comencé a meterme y luego llegó la propuesta que acepté. Lo primero que evalué fue la estructura interna, es un club que tiene una buena base y un potencial importante. Particularmente quería trabajar en un club argentino a lo que sumo la hinchada que tiene Gimnasia que tiene tanta pasión y por otra parte sentir la presión que tiene el fútbol acá que a veces raya la locura”.