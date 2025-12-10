Todos a Santiago: salieron a la venta las entradas para la gran final

El hincha de Estudiantes de La Plata va armando nuevamente el bolso para emprender el viaje al Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Con el triunfo frente a Gimnasia del pasado lunes por la tarde, los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez sacaron boleto para afrontar la gran final del Clausura de la Copa de la Liga, los del Barba en búsqueda de un nuevo trofeo.

La historia será el próximo sábado a las 21.00 frente al Racing Club de Gustavo Costas, en un choque que promete y mucho. Los fanáticos del Pincha van a acompañar en gran número a los futbolistas, que vienen haciendo una gran etapa de mata-mata con triunfos ante Rosario Central, Central Córdoba y ni más ni menos que el Lobo.

Este martes por la tarde se puso a disposición de los clientes de una famosa billetera virtual una preventa, que se agotó en algo más de una hora para los simpatizantes de ambas parcialidades. Ahora, este miércoles a las 18.00 a través de Deportick, los socios del León podrán acceder a cerca de 14.000 entradas que hay a disposición para los que ocupen la popular y la platea oeste sur.

Es importante destacar que la Academia tendrá algunas localidades más disponibles, ocupando el sector norte, llegando a cerca de 20.000 boletos, lo que lógicamente genera algo de bronca, pero en Estudiantes son conscientes de que las limitaciones del estadio llevan a esta situación por los pulmones de seguridad.

De esta manera, los Socios que cuenten de 336 a 1.000 puntos en el ranking que confecciona la dirigencia del Pincha, podrán adquirir los tickets para poder decir presente en el norte argentino. Ya el jueves habrá expendio para los que no tengan puntos a los que sumen 335. Desde el club se informó que en ninguna ventana se garantiza disponibilidad y ubicación.

Además, se conoció que la institución pondrá micros a precios accesibles con la posibilidad de pagar en cuotas para los que no tengan como viajar al estadio provincial de Santiago del Estero, algo que sucedió en ocasiones anteriores y es un gran beneficio para los que quieran aventurarse a los más de 1.000 kilómetros que separan La Plata de esta ciudad.

La venta se hará mediante una plataforma oficial de Estudiantes, a un monto de 100 mil pesos, a pagar entre 3 y 6 cuotas con interés. El expendio comenzará a las 19.00 y los micros saldrán el sábado a la madrugada.

Los precios

Popular Sur

Socios: $50.000

No Socios: $90.000

Platea Oeste Sur

Socios: $80.000

No Socios: $120.000