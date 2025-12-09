El mensaje de Verón posclásico: “Vamos nosotros”

Tras la victoria de Estudiantes en el derbi local y el pasaje a la final del Torneo Clausura 2025, Juan Sebastián Verón se expresó en redes sociales. El presidente del Pincha celebró el 1 a 0 en el Bosque con una historia de Instagram que rápidamente se viralizó.

Luego del pitazo final en 60 y 118, la “Brujita” compartió una imagen alusiva al triunfo albirrojo acompañada por un breve pero contundente mensaje: “Vamos nosotros”. La publicación fue leída como un respaldo al equipo y una celebración del paso a una nueva definición.

El mensaje fue acompañado por una foto del festejo del gol, un corazón y la bandera albirroja. Cabe recordar que el ídolo del Pincha no acostumbra a ir de visitante, mucho menos al Estadio Juan Carmelo Zerillo.