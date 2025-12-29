El 2026 que se le viene a la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para un 2026 lleno de acción. El 16 de junio comenzará su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero antes disputará el título de la Finalissima contra España en Catarbuscando una nueva consagración bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

El primer partido oficial que jugará Argentina en 2026 será ni más ni menos que la Finalissima frente a España, el viernes 27 de marzo a las 15:00. La Albiceleste y La Roja fueron campeones en 2024 de la Copa América y la Eurocopa respectivamente, y por eso se disputarán este título en un partido único que se jugará en el Estadio Lusail de Catar. En esta ventana de selecciones el combinado nacional podría organizar otro amistoso, pero por ahora no existen tratativas y, teniendo en cuenta lo que estará en juego ante los europeos, lo más probable es que no haya otro encuentro.

Luego, en la primera semana de junio habrá una Fecha FIFA previa al Mundial, que generalmente se suele organizar para que los planteles se despidan de sus hinchas antes de la competencia. Todavía no están confirmados los rivales de Argentina, y tampoco es seguro que dichos encuentros se disputen en territorio argentino.

A mediados de junio llegará el debut mundialista, el torneo más importante para la Selección en el año. La albiceleste está en el Grupo J y jugará contra Argelia el martes 16 a las 22:00 en el Kansas City Stadium, luego enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14:00 en el Dallas Stadium, y cerrará el grupo contra Jordania el sábado 27 a las 23:00 en el mismo estadio de Dallas.

En caso de avanzar como primero, Argentina jugará los 16vos de final de la Copa del Mundo en Miami contra el segundo del Grupo H que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si lo hace en el segundo lugar será contra el primero del H, mientras que si se mete como uno de los mejores terceros habrá que esperar las diferentes combinaciones de puntos, diferencia de gol y demás criterios de FIFA.

Una vez finalizado el Mundial, que tendrá a la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New York, la Selección Argentina volverá a juntarse a finales de septiembre para una nueva Fecha FIFA de amistosos. La albiceleste podría jugar hasta cuatro partidos, pero sería raro que se concreten tantos y lo más probable es que solamente se disputen dos.

Por último, entre el 9 y el 17 de noviembre se realizará la última Fecha FIFA del año 2026 que también contará con dos amistosos para Argentina. Por el momento, no fueron confirmadas las fechas, como así tampoco las sedes y los rivales.