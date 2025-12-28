River fue el club más convocante del mundo en 2025
El Monumental lideró el ranking mundial de asistencia con 85.018 hinchas por partido.
River se convirtió por tercer año consecutivo en el club más convocante del planeta. Según el ranking de Transfermarkt, el Monumental registró un promedio de 85.018 espectadores por encuentro, superando a Borussia Dortmund (81.365) y Bayern Múnich (75.000), además de gigantes como Real Madrid, Manchester United y Boca.
Pese al mal año futbolístico, los dirigidos por Marcelo Gallardo contaron con el apoyo masivo de su gente, que agotó cada ubicación disponible y sostuvo la fidelidad en cada presentación. Las cifras incluso mejoraron las marcas de 2024 y 2023, impulsadas por las remodelaciones del estadio.