Gustavo Costas renovó su vínculo en la Academia

Racing recibió una noticia clave para encarar el futuro con tranquilidad: Gustavo Costas renovó su contrato y continuará como entrenador de la Academia por los próximos tres años, hasta diciembre de 2028, coincidiendo con el final del mandato del actual presidente, Diego Milito.

El anuncio fue realizado por el club a través de sus redes sociales, donde celebró la continuidad del DT junto a una imagen en la que aparecen Costas, Milito, el Director Deportivo Sebastián Saja y sus hijos Gonzalo y Federico, integrantes del cuerpo técnico. “Gustavo Costas 2028. El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”, expresó la institución.

Tras la firma, el propio Costas manifestó su satisfacción por seguir al frente del equipo y reafirmó su compromiso con los objetivos deportivos del club. “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club”, señaló en declaraciones al sitio oficial.

Lejos de conformarse, el entrenador dejó en claro que la ambición seguirá siendo máxima. “Jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo más alto. Y este año que está por comenzar no será diferente. Esta camiseta así lo pide”, concluyó.