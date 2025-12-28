El futuro de los jugadores libres de River

Tras despedirse del plantel a comienzos de diciembre, varios futbolistas de River Plate comenzaron a definir su futuro lejos del club. Enzo Pérez, uno de los grandes ídolos y fuera de los planes de Marcelo Gallardo para 2026, rechazó una propuesta de Argentinos Juniors y analiza opciones, con interés desde la MLS: Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, aparece en el radar. Milton Casco tiene un preacuerdo con Atlético Nacional de Colombia, tras descartarse su regreso a Gimnasia. Miguel Borja dejó atrás los rumores con Boca y alcanzó un principio de acuerdo con Cruz Azul de México. Federico Gattoni, sin continuidad, regresará a Sevilla tras finalizar su préstamo. El caso más incierto es el de Gonzalo Martínez, otro héroe de Madrid, afectado por reiteradas lesiones y sin un destino definido.