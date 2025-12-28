El Dibu recibió un gol olímpico pero el Villa pudo ganar

No fue la mejor presentación de Emiliano Martínez en la Premier League de Inglaterra con el Aston Villa, pero el equipo logró reaccionar y conseguir un valioso triunfo en su visita a Londres enfrentando ni más ni menos que al poderoso Chelsea. Fue triunfo 2-1 para los del Dibu, con un doblete de Ollie Watkins.

Para los Blues había abierto la cuenta João Pedro, que desvió un centro muy venenoso de Reece James al área, dejando sin chances al arquero del seleccionado argentino, que quedó inmóvil y sorprendido ante la acción de los dueños de la casa. Luego, con algo de fortuna Watkins lo empató y tras ello con un cabezazo le dio el triunfo definitivo a los Villanos.

En el primer duelo de la jornada, el Manchester City venció a domicilio 2-1 al Nottingham Forest, en tanto que el puntero Arsenal batió al Brighton en condición de local.

Otros resultados: West Ham 0-1 Fulham; Liverpool 2-1 Wolves; Brentford 4-1 Bounemouth y Burnley 0-0 Everton.