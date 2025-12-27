NBA: Jokic sigue sorprendiendo con nuevos récords

La tradicional jornada de Navidad en la NBA dejó una actuación para la historia y tuvo como gran protagonista a Nikola Jokic. En un partido electrizante, Denver Nuggets derrotó 142-138 a Minnesota Timberwolves en tiempo suplementario y el pivote serbio firmó una noche sencillamente inolvidable, estableciendo marcas que quedarán grabadas en los libros de récords de la liga.

Jokic, de 30 años, tres veces MVP de la NBA y campeón con Denver en 2023, completó una planilla descomunal: 56 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes. Con esos números se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar esa combinación estadística y en el tercero en registrar un triple-doble en un partido de Navidad, detrás de Oscar Robertson y Russell Westbrook, aunque fue el primero en lograrlo superando la barrera de los 50 puntos. Además, el serbio fue decisivo en el tiempo extra, donde anotó 18 tantos, otro récord para un período suplementario en un juego navideño.

El impacto del triunfo fue clave para la tabla de posiciones. Con esta victoria, los Nuggets se ubican terceros en la Conferencia Oeste con un récord de 22 triunfos y 8 derrotas. Minnesota, que cuenta con el argentino Pablo Prigioni como asistente técnico, quedó en el quinto lugar con marca de 20-11. En su próximo compromiso, el equipo de Jokic se medirá ante Orlando Magic.

La fecha navideña ofreció además otros encuentros destacados. New York Knicks, segundos en la Conferencia Este, lograron una ajustada victoria como locales por 126-124 frente a Cleveland Cavaliers, séptimos, en un partido que remontaron en el cierre. En tanto, Los Ángeles Lakers cayeron 119-96 ante Houston Rockets, mientras que Golden State Warriors superó 126-116 a Dallas Mavericks. Por último, San Antonio Spurs dio el gran golpe de la jornada al vencer como visitante al campeón Oklahoma City Thunder por 117-102.