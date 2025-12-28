El puntero Inter va a la casa del Atalanta

Inter de Milán tendrá un duro desafío en la Serie A de Italia, cuando este domingo por la tarde tenga que visitar al complicado Atalanta, que viene haciendo muy buenos torneos en los últimos años, pero que no viene teniendo los mejores números en este 2025-2026, tratando de mejorar su prestación para meterse en competencias internacionales.

La historia comenzará a las 16.45, hora de la Argentina, tratando el Inter de sumar puntos importantes para escapar de sus perseguidores, jugando con el resultado puesto del Milán, que bien temprano, a las 8.30, recibirá al Hellas Verona. Napoli, otro de los que viene por detrás, visitará al Cremonese. Otro partido: Bologna - Sassuolo.

En resultados del sábado, lo más importante se dio con el triunfo 2-0 de la Juventus a domicilio del Pisa. Otros partidos: Parma 1-0 Fiorentina; Torino 1-2 Cagliari; Lecce 0-3 Como y Udinese 1-1 Lazio.