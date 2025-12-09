Eduardo Domínguez: “Somos justos vencedores y de los mejores equipos del país”

El ciclo futbolístico que tiene como cabeza a Eduardo Domínguez sigue dando que hablar en el fútbol argentino. Tras un año bastante irregular, Estudiantes se metió en la final del Torneo Clausura dejando en el camino ni más ni menos que a Gimnasia. Luego de la victoria en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el técnico albirrojo comentó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“Sabemos que estar en estas instancias no es sencillo, no es para todos. El equipo se planteó un objetivo en el inicio del año, pero se lo replantearon tras perder la final con Vélez. Ahora, lo que viene es una final contra un gran equipo, entre los dos mejores del país. Ambos compitieron internacionalmente de la mejor manera y ahora tienen el premio de llegar al último partido para ver quién es mejor”, explicó el Barba.

Al mismo tiempo, Domínguez hizo un repaso de la manera en la que Estudiantes llegó a la final, después de entrar a los Playoffs prácticamente por la ventana y aseguró que esto es algo que alimenta el hambre de sus dirigidos: “Sabemos que muchas veces el fútbol es momentos y hay que aprovecharlos. En el sprint final, el equipo lo está haciendo, está aprovechando el correr de atrás y parece que le sienta cómodo, con las obligaciones y responsabilidades que conlleva”.

Después de reflexionar acerca de lo que fue la planificación del duelo ante el Lobo, con la propuesta de cederle el control de la pelota al rival y achicar los espacios para que “se empiecen a frustrar con las situaciones que no iban a encontrar”, el técnico multicampeón se refirió a la final del próximo sábado en Santiago del Estero. “Creo que Racing, con su entrenador, se acostumbró a competir fuerte. Cuando quedaron fuera de la Copa Libertadores, muy ajustado y contra el campeón, se prometieron llegar a esta instancia. Van a jugar dos equipos muy fuertes mentalmente, que tienen sus individualidades y saben jugar finales”, concluyó Domínguez.