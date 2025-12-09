Destrozos en el vestuario de Estudiantes y gestos ofensivos de Alayes

La comisión directiva de Gimnasia confirmó que se registraron daños en el vestuario destinado a los jugadores de Estudiantes y que en su momento se elevará un pedido para respetar las buenas normas de convivencia reclamando por el costo de reparación de los mismos.

Al parecer, al momento de celebrar el resultado obtenido adentro de la cancha, algunos futbolistas terminaron dañando las instalaciones.

En otro orden de cosas, se generaron comentarios y críticas hacia la figura de Agustín Alayes, quien hizo gestos ofensivos como si estuviese “con frío” al momento de bajar del micro que llevó a los jugadores del Pincha al estadio del Bosque.