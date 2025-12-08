Por Gabriel Pedrazzi

Especial para Hoy

Va a ser un partido irrepetible. Es lo máximo a lo que un jugador de fútbol de Estudiantes o Gimnasia puede aspirar. Los jugadores de los dos equipos deben entender que pueden quedar de por vida en la historia.

Para mi Estudiantes tiene más responsabilidades y obligaciones, porque armó un equipo con un presupuesto elevado.

Gimnasia, después de aquel resonante triunfo contra River, se salvó del descenso y ahora todo lo que venga es un plus.

Los dos llegan en muy buenas condiciones, pero creo que Estudiantes tiene más responsabilidad de ganar.

Si bien cada clásico es una historia diferente, la realidad es que puede pasar cualquier cosa.