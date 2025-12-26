Miramón se entrena en la ciudad mientras hace fuerza para regresar a Gimnasia

Si bien los hinchas de Gimnasia festejaron la Navidad con alegría tras la vuelta de Ignacio Fernández, le hicieron un pedido extra a Papá Noel. Los triperos y triperas ahora sueñan con el regreso de Nacho Miramón. Luego de unas merecidas vacaciones con su primo Manuel Panaro y a la espera de la resolución sobre las negociaciones que entablaron desde la dirigencia albiazul, el volante de 22 años empezó la pretemporada en La Plata.

Lejos de la competencia oficial, Miramón se mantiene entrenando de manera constante, enfocado en llegar de la mejor forma posible a la próxima etapa de su carrera. Tal como adelantó diario Hoy, el joven de Bolívar “se muere” por volver a ponerse la camiseta de Gimnasia. En las últimas horas, Nacho publicó imágenes en sus redes sociales que dan cuenta de su ardua preparación física en el receso por las fiestas.

Cabe recordar que la CD encabezada por Carlos Anacleto ya presentó una oferta formal de préstamo y ahora espera la respuesta del Lille, dueño del pase del mediocampista. Si bien la operación no sería sencilla, en el Lobo destacan un punto clave: la predisposición del jugador para regresar a la ciudad de las diagonales.

El club francés pretende una nueva transferencia y preferentemente a un equipo europeo. En ese escenario, si bien la postura de Miramón ilusiona a los hinchas triperos, la negociación sumará varios capítulos durante el fin de semana.

Pero si las negociaciones por el “Pibe Lobo” no avanzan en las próximas horas, la Secretaría Técnica analiza alternativas y uno de los nombres que surgió es Federico Lértora, con pasado en el fútbol argentino y libre tras su paso por Querétaro. El futbolista de 35 años tuvo un 2025 con participación regular: disputó 14 partidos, fue titular en 9 oportunidades, convirtió 1 gol y recibió 1 tarjeta amarilla.

Con pasado en Colón, Belgrano y Ferro, el volante sonó en reiterados mercados de pases para arribar al Lobo, aunque por distintos motivos nunca se concretó su llegada. Ahora, su nombre vuelve a escena aunque también suena en el Pirata y el Sabalero.