Franco Colapinto jugó al amigo invisible en la previa de Navidad

Por segundo año consecutivo, Franco Colapinto terminó subido a uno de los 20 autos de la Fórmula 1. Además del privilegio que significa desde lo deportivo, ser parte de la parrilla para el final de la temporada hace que forme parte de un evento especial en la categoría: “Secret Santa”, una especie de amigo invisible en el que a cada piloto se le asigna un colega al que deben hacerle un regalo.

Dentro del video, el pilarense interactuó con dos corredores: el británico Oliver Bearman (Haas), a quien le regaló, y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), de quien recibió su presente. La gran particularidad del vínculo entre el asiático y el nacional es que se invirtieron los roles respecto al año pasado, cuando Franco le obsequió un mate en el mismo marco.

Bearman abrió el paquete que le correspondía y rápidamente se dio cuenta quién era su amigo invisible. “Me pregunto quién me habrá dado esto...”, dijo irónicamente el piloto de Haas, siendo que su obsequio fue una remera cuyo estampado mostraba a un oso vestido de Argentina con el #87 (el número que identifica a Ollie).

Inmediatamente después, fue el turno de Franco de romper el envoltorio y abrir su regalo. Lo primero que descubrió es que el corredor era de Red Bull, dado que la caja tenía el logo de la escudería austríaca. Y cuando vio el contenido, no quedó duda por resolver: un muñeco en miniatura de Tsunoda. “Me encantaría tener uno de estos”, dijo el corredor de Alpine, fascinado pensando en una versión propia.