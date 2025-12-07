Los Pumas 7's cayeron ante Sudáfrica y se consagraron subcampeones del Seven de Ciudad del Cabo

La Selección Argentina de rugby en su versión de siete jugadores volvió a demostrar su vigencia en el circuito internacional. Bajo la conducción de Santiago Gómez Cora, los Pumas Seven alcanzaron la final del torneo disputado en Ciudad del Cabo y se midieron con el local Sudáfrica, máximo favorito al título. En un partido vibrante, los albicelestes estuvieron cerca de la hazaña pero terminaron cayendo por un ajustado 21-19.

El recorrido hasta la definición reflejó la solidez del conjunto argentino. Tras un inicio irregular en Dubai, el equipo se repuso y dejó en el camino a rivales de peso como Australia, Francia y Fiji, todos superados con autoridad.

Más allá de la derrota ante Sudáfrica, el balance del año es positivo. El equipo consolidó nombres propios, reafirmó su estilo dinámico y competitivo y volvió a ubicarse en la elite del rugby reducido. La final en Ciudad del Cabo confirma que los Pumas Seven son protagonistas permanentes y que el proyecto de Gómez Cora mantiene vigencia y proyección.