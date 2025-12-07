Básquet: Atenas se quedó con el título

Atenas volvió a demostrar por qué es el club más ganador de la historia de la APB. En el tercer y decisivo punto de la final del Torneo Clausura, el Griego se impuso con autoridad en UNO por 71-63 y se consagró campeón, alcanzando así su 19° trofeo, un logro que reafirma su peso histórico y su vigencia competitiva.

El equipo dirigido por Juan Ignacio Pedemonte construyó una victoria sólida, apoyado en el dúo determinante de Santiago Aman y Yago Sánchez, autores de 42 puntos combinados y protagonistas absolutos del quiebre del partido. Atenas jugó el encuentro que más le convenía: defendió duro, atacó con criterio y, cuando el duelo estaba parejo, impuso su jerarquía para marcar el rumbo del juego. También dominó los tableros con un claro 44-30 en rebotes, un factor que le permitió controlar el ritmo y apagar cualquier intento rival de reacción.

Del lado de Estudiantes, la resistencia fue intermitente. Más allá de los aportes de Facundo Vallejos (18 puntos), el empuje de Michele Castro en el tercer cuarto y algunos buenos pasajes de Juan Bruno, el Pincha nunca logró resolver la propuesta defensiva de Atenas. Con ataques forzados, poco pase y apenas un 32% en tiros de campo, el local no encontró respuestas ni conexión colectiva. Solo un fragmento del inicio, con ventaja 12-5, mostró algo del equipo que había dominado la fase regular; el resto del partido quedó bajo control griego.

Atenas presionó, incomodó y anuló la generación pincha, imponiendo una intensidad que Estudiantes no pudo igualar. Así, el Griego cerró la serie con contundencia y se quedó con una nueva corona, confirmando que su historia, su carácter y su presente lo mantienen en lo más alto del básquet platense.

Voley: Las Lobas vencieron al Pincha en el clásico

Las Lobas se quedaron con el último clásico platense del año al vencer 3-1 a Estudiantes en el Polideportivo Víctor Nethol y avanzar a las semifinales de la Copa Osmita (Súper 8). El inicio no fue favorable para Gimnasia: en un primer set intenso, cayó 23-25 ante un Estudiantes que mostró el juego colectivo que marcó su gran 2025, año en el que incluso obtuvo un histórico tercer puesto internacional.

Sin embargo, el partido cambió desde el segundo set. Gimnasia se impuso 25-20, igualó el marcador y encendió a un estadio que ya vibraba en clima de clásico. Luego, Las Lobas dominaron el tercer parcial 25-21 y cerraron el cuarto por 25-18 para sellar el 3-1 definitivo. Con autoridad, Gimnasia avanzó a semifinales y espera rival entre Boca y San Lorenzo.