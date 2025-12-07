Arzamendia encendió alarmas a horas del Clásico

Estamos a muy pocas horas de lo que será una nueva edición del Clásico Platense entre Estudiantes y Gimnasia, en lo que será el encuentro del siglo entre ambos debido a la instancia de semifinales de la Copa de la Liga donde se van a cruzar, buscando el boleto a la gran final del campeonato en el Madre de Ciudades del próximo sábado 13 de diciembre.

Por el lado del equipo dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez el que encendió alarmas fue Santiago Arzamendia. El lateral izquierdo no pudo entrenar con normalidad debido a una molestia muscular y generó preocupación en el entrenador y sus colaboradores, aunque Gastón Benedetti podría ocupar ese lugar en una competencia que es pareja entre ambos futbolistas.

No obstante, la idea del deté es aguantar a la práctica de este domingo, como también en la antesala del juego en el Bosque para exigir al defensor y ver si puede estar considerado. Según pudo conocer El Clásico no habría que lamentar la ausencia del oriundo de Misiones, por lo que el Barba repetiría la formación que viene de eliminar a Central Córdoba.

Más allá de algunos pasajes de fútbol formal con la presencia de Joaquín Tobio Burgos y Lucas Alario, el director técnico finalmente optará por mismos nombres, aunque con algunos retoques en lo táctico y en el funcionamiento, ya que los de Fernando Zaniratto tienen algunas armas para tomar recaudos.

La formación que piensa el cuerpo técnico para visitar a Gimnasia sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Facundo Farías y Edwuin Cetré.

Por otra parte, todo indica que Gabriel Neves no podrá ser considerado, aunque se va a aguardar por el ensayo de este domingo para probarlo por última vez. El grupo superior albirrojo quedará guardado en las instalaciones del Mariano Mangano post entrenamiento y van a mentalizarse para el choque con el Tripero en 60 y 118, que tendrá el arbitraje de Facundo Tello y el controversial Lucas Novelli mirando todo cerca en el Var.