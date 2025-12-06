Gimnasia retomó los entrenamientos de cara al “Clásico del Siglo”

"Todos juntos hasta el final”, fue la frase que recorrió los distintos caminos de Estancia Chica durante la jornada de ayer. Tal como adelantó diario Hoy, Gimnasia regresó a los entrenamientos luego del paro que protagonizó el plantel por la deuda salarial. Tras el pago parcial acordado con la flamante dirigencia, el equipo mens sana retomó la actividad y ya piensa en el gran clásico platense del lunes por una de las semifinales del Torneo Clausura.

La jornada comenzó con una reunión entre el plantel y el flamante Presidente Carlos Anacleto, que se acercó a Abasto para dialogar con los futbolistas antes de la reanudación de las tareas.

Según informaron desde el departamento de prensa albiazul, el plantel realizó trabajos de videoanálisis, ejercicios físicos y movimientos tácticos con pelota bajo las órdenes de Fernando Zaniratto.

De cara al derbi local, el Lobo continuará su preparación este sábado por la mañana. El último entrenamiento será mañana por la tarde, momento en el que los jugadores quedarán concentrados en la casona de Abasto antes del partido decisivo ante su eterno rival.

Al tener dos jugadores con gran nivel para un puesto, Zaniratto probará a ambos en lo que queda de la semana y pondrá en cancha al que vea mejor. De esta manera, el 11 titular para hacer historia en el Bosque sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

TODO LO QUE TENES QUE SABER PARA EL LUNES

Acceso y canje

-Todas las socias y socios deberán realizar el canje obligatorio de su entrada a través del portal de Autogestión del Club y la App Gimnasia.

-Las abonadas y abonados de platea también deberán canjear su QR de manera excepcional para este encuentro.

-No habrá venta de entradas generales.

Aporte voluntario

En el marco de la Semana del Hincha, el Club habilitará la posibilidad de realizar un aporte económico voluntario durante el proceso de canje:

-Populares: aporte opcional de $10.000.

-Plateas: aporte voluntario de $30.000 hasta el lunes a las 00.00 hs a través del portal de Autogestión y la App Gimnasia. A partir del lunes, el QR podrá canjearse de forma gratuita.