En Estudiantes, el Barba hizo pruebas pero repetiría la receta

Llegó el fin de semana y eso quiere decir que entró ya la cuenta regresiva para lo que será una nueva edición del Clásico Platense, con Estudiantes y Gimnasia midiéndose el próximo lunes a las 17.00 en el Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Facundo Tello, en el duelo del siglo, ya que el vencedor jugará la gran final del Clausura de la Copa de la Liga.

En ese sentido, el plantel profesional comandado técnicamente por Eduardo Domínguez va a tener este sábado por la mañana su último entrenamiento exigente a la espera de lo que será la visita al Bosque. En las instalaciones del Mariano Mangano, el entrenador irá ajustando el equipo que pondrá en cancha.

Ya este viernes, en uno de los ensayos más importantes de la semana, el Barba dispuso un trabajo futbolístico en el campo principal del Country Club de City Bell, donde se repasaron particularidades de los últimos duelos ante el Lobo, conscientes de que la ausencia de Guido Carrillo será un desafío a gestionar. Aun así, la intención del entrenador es sostener la base del equipo que viene de ganar en el Madre de Ciudades, aunque en el Country se vieron múltiples pruebas y combinaciones para ajustar el funcionamiento.

Entre las variantes, el DT utilizó a Lucas Alario como referencia ofensiva para fortalecer el juego aéreo y ofrecer una alternativa a Facundo Farías, rol que ya viene ocupando en los recientes compromisos. También sumó a Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios en busca de más verticalidad, aunque el mediocampista que marcó en Santiago del Estero mantiene chances firmes de seguir entre los titulares.

El que parece difícil pueda ser considerado es Gabriel Neves, que por estos días viene realizando tareas físicas en el campo y no está en condiciones de poder tener contacto con la pelota, por lo que salvo una prueba exigente de último momento, no podrá estar el lunes en 60 y 118.

La formación que piensa el cuerpo técnico para visitar a Gimnasia sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Facundo Farías y Edwuin Cetré.

Vale repasar que los futbolistas trabajarán este sábado desde las 10.00 en City Bell y tras ello se van a reencontrar el domingo por la tarde nuevamente, para luego quedar guardados a la espera del partido que paraliza a la ciudad.