Colapinto cierra el año en un domingo histórico para la F1

Franco Colapinto arrancará de atrás en la última carrera de la temporada de la F 1 que se va a disputar a partir de las 10 en el circuito de Yas Marina, ya que terminó en la 19° en la tercera práctica y luego 20° en la clasificación.

El piloto de Pilar tuvo problemas para mantenerse dentro de los límites del circuito ante las fallas de adherencia del Alpine.

Por otro lado, la pole quedó para Max Verstappen, el neerlandés saldrá desde el primer lugar, escoltado por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Entre los tres se definirá el campeón de la temporada 2025, ya que por la acumulación de puntos cualquiera puede salir campeón.

Norris marcó presencia y largará segundo, sabiendo que si mantiene esa posición se quedará con el campeonato, aún cuando Verstappen termine ganando la carrera.

El campeonato tiene a Lando Norris puntero con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392.

El ganador de cada carrera recibe 25 puntos, mientras que el que termina segundo suma 18 y el que culmina tercero cosechará 15 puntos.

A Norris le alcanzaría con salir hasta tercero, aún si gana Verstappen, para consagrarse campeón de la temporada 2025.

Tabla de pilotos

Lando Norris 408 25

M. Verstappen 396 15

Oscar Piastri 392 10

George Russell 309 6