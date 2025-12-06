Hockey: las Granatto cierran el año con Las Leonas

Las Leonas cerrarán el año en Santiago del Estero, donde disputarán sus primeros partidos de la Pro League 2025/26 entre el 9 y el 14 de diciembre frente a Alemania y Países Bajos. Fernando Ferrara dio a conocer la lista de jugadoras convocadas, que incluye nuevamente a María José y María Victoria Granatto, presencia destacada por su peso en el equipo y su continuidad como referentes del seleccionado.

Entre las citadas también se encuentran Cristina Cosentino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze, Julieta Jankunas, Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso y el resto del plantel que buscará iniciar la temporada con un rendimiento sólido y seguir afianzando la identidad del conjunto argentino.