Argentina ya sabe su hoja de ruta para el Mundial 2026

La pelota todavía espera, pero el Mundial ya empezó a latir fuerte. El imponente Kennedy Center de Washington DC fue el escenario donde el fútbol tomó por un día el control total de la capital estadounidense. Entre luces, celebrities, deportistas legendarios y un show a la altura del país anfitrión, se sortearon los grupos del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones distribuidas en 12 zonas de cuatro equipos.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, salió bien parada del sorteo. El destino la ubicó en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, un cuadro que, sin subestimar a nadie, permite pensar en una fase inicial favorable para afianzarse. Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán en la región central y oeste: debutarán el 16 de junio en Kansas City, luego viajarán a San Francisco para el duelo del 22 y cerrarán la fase de grupos el 27 en Dallas.

El verdadero desafío aparece más adelante. En los 16avos de final, Argentina podría cruzarse con España o Uruguay, que integran el Grupo H. Dos potencias con las que el margen de error se reduce al mínimo. ¿Brasil? Recién en una eventual semifinal.

El sorteo tuvo momentos icónicos. Scaloni llevó la Copa al escenario, reviviendo el recuerdo fresco de Qatar 2022. “Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido”, dijo el entrenador, siempre sereno pero con la mirada fija en lo que viene. A su lado estuvieron Walter Samuel, Claudio Tapia y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

También hubo presencia política de alto impacto: Gianni Infantino, Donald Trump, Mark Carney y Claudia Scheinbaum dieron el puntapié inicial simbólico para abrir una gala que mezcló fútbol, cultura pop y espectáculo televisivo global. Entre los encargados de extraer las bolillas estuvieron figuras de elite como Rio Ferdinand, Shaquille O’Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky.

La noche cerró con Village People haciendo vibrar el auditorio al ritmo de “Y.M.C.A.”. Un cierre tan extravagante como la Copa que se viene.

Argentina ya tiene su mapa. Ahora empieza la parte que más nos gusta: soñar, analizar y preparar el camino. El Mundial 2026 ya empezó. Y la Scaloneta, una vez más, va por todo.