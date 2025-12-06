Campeón con el Inter Miami: así celebró Lionel Messi la obtención de su 47° título

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la historia del fútbol. El astro argentino, capitán de la Selección y figura del Inter Miami, celebró este sábado la conquista de su título número 47, un récord absoluto que lo convierte en el futbolista más ganador de todos los tiempos.



El Inter Miami, con Messi desde el arranque y con Javier Mascherano en el banco de suplentes como director técnico, derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) por primera vez en su corta historia.



El conjunto del estado de Florida se impuso gracias a los goles de los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, además de un tanto en contra del colombiano Edier Ocampo. Como si fuera poco, Messi fue protagonista directo del triunfo: dio las dos asistencias que derivaron en las conquistas de sus compatriotas, aportando su sello determinante en una final que quedará en la memoria de los hinchas.



La celebración fue inmediata. Apenas el árbitro marcó el final, Messi se fundió en abrazos con sus compañeros y levantó una nueva copa que lo acerca aún más a la leyenda total. Con este logro, el Inter Miami suma su cuarto título desde su fundación, todos obtenidos en la era del capitán rosarino.



Para Messi, esta consagración tiene un sabor especial: no solo cortó la espera del club por el campeonato que más ansiaba, sino que además le permitió alcanzar la marca inédita de 47 títulos, consolidándose como el jugador más laureado en la historia del fútbol internacional. Una nueva página dorada en una carrera que sigue ampliando sus límites.