Tenis de alto vuelo en la Copa de La Plata

Los tenistas Tomás Etcheverry (59° ATP) y Thiago Tirante (106° ATP) disputarán la 2° edición de la Copa Ciudad de La Plata este sábado en el Club Universitario, ubicado en 14 y 501. El evento reunirá a destacadas figuras del tenis platense y nacional, con un partido exhibición que también contará con la presencia de Francisco Comesaña y Luciano Darderi, ambos integrantes del Top 90 mundial, lo que garantiza una jornada de gran nivel deportivo.

La actividad incluirá además una clínica de tenis destinada a más de un centenar de chicos y chicas de escuelas de la ciudad, junto con propuestas recreativas pensadas para toda la familia. Parte de lo recaudado será destinado al Hospital de Niños Sor María Ludovica, reforzando el espíritu solidario que impulsa esta iniciativa.

La presentación oficial del evento se realizó en el Salón Blanco del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente Julio Alak, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, y el secretario de Gobierno comunal, Guillermo Cara. Alak agradeció la participación de los deportistas y destacó la importancia del evento: “Esta exhibición jerarquiza a la ciudad y representa un gran estímulo para nuestro deporte”.

Galland, por su parte, subrayó el orgullo que implica para La Plata contar con atletas como Etcheverry y Tirante: “No solo brillan en el circuito internacional, sino que ponen su talento al servicio de una causa tan importante como apoyar al Hospital de Niños”.

Tirante resaltó la posibilidad de compartir la jornada con la comunidad: “Es importante que la ciudadanía pueda disfrutar del espectáculo y del show. Para nosotros es un orgullo acompañar a los chicos y sus familias”.

Finalmente, Etcheverry celebró el regreso del encuentro: “Es un placer poder jugar en casa y ofrecerle a nuestras familias y amigos la oportunidad de vernos. El año pasado se vivió algo muy lindo y esperamos repetirlo”.