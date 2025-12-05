El Mundial 2026 define su hoja de ruta: todo listo para el sorteo

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes, desde las 14, en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington. Allí, la Scaloneta, defensora del título y ubicada en el Bombo 1, conocerá a sus rivales en una edición que presenta un formato ampliado, nuevas reglas y un listado de 48 selecciones clasificadas.

La distribución de los equipos se hará según el ranking FIFA, formando 12 grupos de cuatro. Una de las grandes particularidades será la norma que evita cruces tempranos entre los líderes del escalafón: España y Argentina no podrán enfrentarse antes de la final si ambos ganan sus zonas, al igual que Inglaterra y Francia. Algo similar ocurre con Estados Unidos, México y Canadá, que no se cruzarán en fase de grupos para garantizar que los anfitriones jueguen en su propio país.

Otra novedad es el regreso del criterio que permite la clasificación de los ocho mejores terceros, 32 años después. Esto condiciona los cruces de la siguiente fase, donde terceros y líderes ya tienen emparejamientos predeterminados según el grupo de origen.

A su vez, se mantienen las restricciones de confederaciones, lo que complica el armado para equipos que llegan desde repechajes. Bolivia, por ejemplo, no podrá enfrentar rivales de Conmebol, Concacaf ni AFC, mientras que el otro repechaje intercontinental deberá evitar cruces con selecciones de varias zonas, acotando sus posibles grupos.

El evento tendrá un tinte político inusual: además de Gianni Infantino, está prevista la presencia de Donald Trump, quien declaró que el Mundial será un proyecto de “prioridad nacional” rumbo al 250° aniversario del país. Solo Irán estará ausente, tras anunciar un boicot por el rechazo a sus visados.

La ceremonia incluirá, además, la devolución de la réplica del trofeo que Argentina ganó en 2022, con la presencia de Claudio Tapia, y contará con exfutbolistas invitados y un show musical.