La dirigencia negocia la renovación de Augusto Max

Las negociaciones entre el Lobo y Augusto Max por la renovación del contrato ingresaron en un “parate inesperado”. Cuando el acuerdo parecía cerrado para extender el vínculo por dos años, algunos cambios en la oferta del club generaron malestar en el entorno del mediocampista y dejaron la definición en suspenso.

La situación contractual del jugador tucumano dio un giro inesperado y encendió una señal de alerta en el Lobo ya que su continuidad fue un pedido del técnico Fernando Zaniratto.

Ahora, el futuro del volante queda sujeto a una nueva negociación, en un escenario que pasó de la tranquilidad a la incertidumbre en cuestión de horas.

Cabe recordar que Max se incorporó al elenco tripero en septiembre del año pasado en el ciclo de Marcelo Méndez a préstamo por 18 meses desde Serbia. Por su personalidad se convirtió en uno de los referentes del plantel, jugó poco con Alejandro Orfila y se consolidó con Zaniratto.

En paralelo, Gimnasia sumó dos profesionales más ya que en las últimas horas los juveniles Alejo Gelsomino y Brian Croce firmaron su primer contrato con la institución.

Tanto el marcador central como el extremo fueron los primeros en sellar su vínculo con el Lobo dentro de esta flamante gestión dirigencial hasta el 31 de diciembre de 2028.

El próximo juvenil que firmará su vínculo es Lautaro Napolitano. Será por una temporada y pese a que habitualmente era una variante en la reserva albiazul, la dirigencia entendió que debía firmar contrato.

De esta manera la categoría 2005 terminó aportado seis jugadores al plantel profesional ya que anteriormente lo había hecho Juan Cruz Cortazzo, Facundo Di Biasi y Santiago Villarreal.