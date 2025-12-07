Se define el último descenso en la Liga

Este domingo se va a bajar el telón de la etapa regular del Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Resuelto el campeonato, que quedó en poder de Unidos de Olmos la semana pasada frente a Centro Fomento Los Hornos al empatar sin goles, pero aprovechando la igualdad de Adip, ahora queda dirimir la cuestión de los descensos a la Divisional B.

Todo arranca a las 16.00. Asociación Iris es el más complicado, ya que está en la zona roja y debe enfrentar a San Lorenzo como local. El Multicolor debe ganar y esperar que el Círculo Cultural Tolosano tenga un traspié frente al Gigante del Oeste en el sintetico de calle 43 y 184.

Asociación Nueva Alianza está en promoción y visitará al descendido Ringuelet, al tiempo que Criba también está complicado y visita a Estrella en Berisso, en un choque muy duro para el Azulazo.

Finalmente, el último con chances de caer en el duelo decisivo es Everton, que visitará a Polideportivo Gonnet. Completan: Brandsen - Fomento y Alumni - Crisfa. Al cierre de esta edición jugaban Adip - Malvinas.