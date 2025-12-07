Boca y Racing se enfrentan por un lugar en la gran final

La Bombonera será escenario de un clásico decisivo. Boca recibirá a Racing en la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Claudio Úbeda recupera a Alan Velasco, quien vuelve tras casi dos meses de inactividad por una distensión en la rodilla derecha y ocupará el lugar de Brian Aguirre en el banco. La racha de seis victorias consecutivas sostiene el envión xeneize, que terminó primero en el Grupo A y ya aseguró su boleto a la Copa Libertadores 2026.

Racing llega con un recorrido mucho más áspero. En octavos eliminó a River con un gol agónico de Gastón Martirena y en cuartos sufrió hasta los penales frente a Tigre, donde Facundo Cambeses se convirtió en héroe. Sin embargo, las expulsiones de Martirena y Santiago Sosa, sumadas a la lesión de Santiago Solari, obligan a Gustavo Costas a rearmar la formación. Facundo Mura y Tomás Conechny ocuparán los lugares de los ausentes y Marco Di Césare se sumará a la defensa.

El ganador de este clásico se enfrentará en la final al vencedor del duelo platense entre Gimnasia y Estudiantes.