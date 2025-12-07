Fórmula 1: Norris campeón en Abu Dhabi

La Fórmula 1 cerró su temporada 2025 en Yas Marina con un desenlace menos dramático de lo esperado. Max Verstappen se llevó la victoria en la última carrera, pero el título quedó en manos de Lando Norris, que alcanzó su primer campeonato mundial gracias a un plan ejecutado con precisión por McLaren.

Desde el inicio, Verstappen mantuvo la cima, mientras Oscar Piastri se colocaba segundo para desgastar al neerlandés con neumáticos duros frente a las medias de sus rivales. Norris, firme en la tercera posición, apenas fue inquietado por Charles Leclerc, que amagó con atacarlo en zona de DRS pero se desvaneció ante la solidez del McLaren.

La carrera se convirtió en un trámite estratégico: Verstappen ganó, pero Norris aseguró el campeonato sin sobresaltos.

Detrás del trío principal, Leclerc cerró cuarto como mejor Ferrari, mientras Lewis Hamilton apenas pudo remontar hasta el octavo lugar en el peor año de su carrera. George Russell fue quinto tras una mala largada, seguido por Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Así, la escudería de Woking vuelve a tener un piloto como el mejor del año tras 17 años. En 2008, Lewis Hamilton era el campeón más joven de la historia a bordo de un monoplaza del equipo.

Franco Colapinto, por su parte, concluyó su primera temporada con Alpine en la posición 20, en un año de transición para la escudería francesa que ya piensa en 2026.