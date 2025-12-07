Estudiantes debería tener la iniciativa, pero intuyo que va a ser al revés

Por Daniel Profe Córdoba

Me tocó dirigir desde adentro de la cancha de Gimnasia y la de Estudiantes clásicos que tuvieron el mismo nivel de tensión que va a tener este, o más.

Aquel 17 de diciembre de 1995, hace casi 30 años, se jugó el último clásico de fin de año y cuando los equipos salieron a la cancha a Chiquito Bossio le tiraron una bomba al lado. Hoy se hubiese suspendido el partido. Se me acercó Pancho Lamolina (el árbitro de ese momento) y me dijo, “Profe, el partido hay que jugarlo y terminarlo porque si no esto es una masacre afuera de la cancha”. Ya se rumoreaba que habían matado a un hincha de Gimnasia, que en realidad era un chico que había ido a la cancha pero era de San Lorenzo y al final no terminó muriendo en el acto, sino que estuvo un tiempo en el hospital. Pero hubo un tiroteo en la previa.

Le dije a Lamolina que si era por nuestro equipo el partido se jugaba igual.

Desde la platea de Gimnasia me tiraron una lata de gaseosa llena que me amortiguó en los rulos que todavía tenía. Hoy me hubiese dejado nocaut en el piso.

Después del partido celebré más haber llegado al 1.000 de promedio del equipo que haber ganado el clásico. Tomé a Estudiantes en zona de descenso con 0,40 de promedio y terminábamos el año con un colchón de puntos increíble.

Al año siguiente me tocó afrontar otro clásico inolvidable, también en la última fecha y que definía el campeonato. Si Gimnasia ganaba salía campeón en la cancha de Estudiantes. La tensión en el ambiente era insuperable y las dos tribunas rebalsaban de gente. En la previa a ese partido me puse a bailar en el viejo vestuario de la cancha de Uno para descomprimir. Y terminamos empatando.

Ahora hay que disfrutar de esto que nos regaló el destino a los platenses: tengo amigos y conocidos en los dos clubes y de verdad quiero que empaten. Y si van a penales que no haya un ganador. Sé que alguien terminará pasando. Pero me gustaría que ganen los dos.

A priori, creo que Estudiantes debería tener la iniciativa por el manejo de la pelota de Medina, Palacios y Cetré. Pero creo que va a ser al revés.

Gimnasia viene bien y puede pasar cualquier cosa.