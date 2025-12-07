Zaniratto está haciendo un interinato exitoso, pero Estudiantes se retempla en las difíciles

Por Claudio Gugnali especial para Hoy

Es un momento especial para la ciudad de La Plata, porque encuentra a los dos equipos encumbrados jugando una semifinal de un torneo. No se que antecedentes existen, pero los dos están llegando a una instancia de forma muy competitiva.

Estudiantes tuvo la suerte de obtener una serie de resultados que le permitieron entrar entre los ocho mejores equipos.

Todos saben lo que es Estudiantes y lo que puede retemplarse en la adversidad. Cada vez que pasó a los octavos de final o a una instancia decisiva se hizo fuerte como pasó en Rosario que fue allá y le ganó al mejor equipo de la temporada. Después repitió en Santiago del Estero, y sin contar que no lo tiene a Carrillo.

Ahora le toca enfrentar nada menos que a Gimnasia y en su cancha.

Zaniratto está llevando a cabo un interinato exitoso. Hace mucho que Gimnasia no juega una instancia así y la gente está muy ilusionada.

En lo personal espero que sea una verdadera fiesta.