Racing sorprendió a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Torneo Clausura

Racing dio el golpe en La Bombonera: venció 1-0 a Boca en la primera semifinal del Torneo Clausura y aseguró su lugar en la final. El único gol del encuentro lo convirtió Maravilla Martínez, quien apareció en el segundo tiempo para darle la victoria a la Academia.

El partido tuvo un primer tiempo chato, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. Pero en el complemento, cuando el equipo de Gustavo Costas atravesaba su peor pasaje, llegó la jugada decisiva: Rojas envió un centro preciso al punto penal y Maravilla Martínez se elevó para ganarle el duelo a Costa y conectar un cabezazo letal que venció a Marchesín.

Tras el 1-0, Racing se replegó y defendió con solidez en su área, sin sufrir grandes sobresaltos ante un Boca sin ideas. Con este triunfo, la Academia jugará su segunda final en lo que va del año y buscará quedarse con el título local, además de asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de la próxima temporada.

Ahora, el conjunto de Avellaneda espera por su rival, que saldrá del cruce entre Estudiantes y Gimnasia.