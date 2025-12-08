La gloria o devoto: se juega el “Clásico del Siglo”

No será ni el primero ni el último, pero será histórico. Por el contexto y por el camino que le quedará por recorrer al ganador. Desde las 17:00 horas, Gimnasia recibe a Estudiantes por una de las semifinales del Torneo Clausura en lo que muchos catalogaron como el “Clásico del Siglo”. El vencedor del derbi local sacará boleto para la gran final del próximo sábado ante Racing en Santiago del Estero.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:00 horas y se espera un nutrido operativo policial con 650 efectivos. Los hinchas triperos avisaron que prepararon un recibimiento del que hablará el país. Facundo Tello será el árbitro del duelo entre el Lobo y el Pincha, mientras que Lucas Novelli será el encargado del VAR.

Con cinco victorias consecutivas y un cambio rotundo de pelear el descenso a soñar con el título, el conjunto dirigido por “Lucho” Zaniratto se prepara para un clásico que promete quedar en la historia. La única duda estuvo en el frente de ataque y es una cuestión que viene desde hace tiempo. Esto sucede porque entre Alejandro Piedrahita y Jeremías Merlo se vienen peleando el puesto en los últimos encuentros. Pero de no mediar imprevistos, será el extremo colombiano el que salte a la cancha en el 11 titular.

Por su parte, el elenco comandado por Eduardo Domínguez cayó contra Boca, Tigre y Argentinos Juniors en el cierre de la fase regular, lo que hizo pender de un hilo la clasificación. Ya en octavos, superó a Rosario Central y Central Córdoba en el medio de la polémica por el pasillo y la guerra Verón-AFA. Al igual que en esos dos encuentros, el Pincha volverá a jugar como visitante.

En cuanto al 11 titular albirrojo, no habrá grandes sorpresas y por supuesto la baja más sensible será la de Guido Carrillo. Si bien se especuló con que el goleador podría recibir una reducción en la sanción de cuatro fechas por la roja ante Tigre, la AFA se mantuvo firme en el castigo.